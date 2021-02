Jansrud: – Vi kunne låst ned heile Kvitfjell som ei boble

sport

I går fekk vinteridretten «nei» frå regjeringa om å halde verdscuprenn i Noreg i mars. Det går ut over favorittrennet til Kjetil Jansrud.

– Det er jo kjipt då, seier han til NTB.

Han seier at det bleiknar litt i forhold til korleis koronasituasjonen er i verda, men at det isolert sett er kjipt.

– Vi har hatt veldig få tilfelle av korona i verdscupen, og dei utøvarane som har fått det, har fått det i ein heimesituasjon, seier Jansrud.

Jansruds bobleidé

Han lanserer ein idé om korleis rennet kunne ha vorte gjennomført:

– Vi kunne jo ha reist til Kvitfjell, låst ned heile Kvitfjell som ei boble, og vore ute av karantene når rennet startar.

Jansrud er klar på at sjølv om dei synest det er kjipt, skjønar han at dei ikkje vil gjere forskjell på tvers av vintersportane, og at ein berre må respektere det.

Kvitfjell er Jansruds heime- og favorittbakke, og det er der han har vunne majoriteten av verdscuprenna sine.

Sjølv om han skjønner avgjerda, seier han at alpinsirkuset har klart seg bra under pandemien.

– Eg synest vi har bevist at vi både kan arrangere og handtere situasjonen vi er i, seier han.

Går glipp av debuten

Henrik Røa ville ha fått verdscupdebuten sin på norsk jord på Kvitfjell. Han synest òg det er trist å miste noko han såg fram til.

– Sjølvsagt er det å køyre verdscup på norsk jord noko spesielt, og det er ein bakke eg kjenner bra og noko eg såg fram til, seier Røa.

(©NPK)