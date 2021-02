Solskjær vil straffe nettrolla

sport

– Med all den rasismehetsen den siste tida er det for meg såre enkelt. Om du ikkje kan gi bevis for kven du er, bør du heller ikkje få opprette ein konto i sosiale medium. Samtidig vil det vere mykje enklare å straffe desse nettrolla som ikkje har noko betre å gjere, sa Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen fredag.

Om spelarane lèt hetsen påverke prestasjonane ute på banen seier Solskjær dette:

– Eg håpar vi har lært opp gutane godt nok, slik at dei held seg unna kritikken.

Solskjærs United har berre vunne éin av dei fire siste Premier League-kampane. No står West Brom for tur søndag ettermiddag.

– Kampen på søndag blir ein stor og viktig kamp. For kvar kamp vi ikkje tek med oss tre poeng, blir gapet opp til laget føre (Manchester City) større, sa Solskjær.

Manchester United ligg fem poeng bak City med éin kamp meir spelt.

