Swansea-kamp utsett på grunn av frosen bane

sport

Vêret er kaldt i Sander Berges by. Det får matta på Hillsborough kjenne ekstra på, sidan kampen som skulle spelast der laurdag formiddag, no er utsett på grunn av at graset er frose.

Swansea er for alvor med i opprykkskampen i meisterskapsserien, og er fire poeng bak leiarlaget Brentford med ein kamp mindre spelt.

Sheffield Wednesday treng alle poenga dei kan få for å halde seg i ligaen, der dei ligg rett over nedrykksstreken og utsett til.

Kampen som skulle spelast laurdag har ikkje fått ny tid enno.

(©NPK)