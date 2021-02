Aalesund sikra seg rutinert midtstoppar frå svensk fotball

sport

Fällman har spelt for Hammarby dei tre siste sesongane og vore ei sentral brikke i forsvaret der. Måndag opplyser den svenske hovudstadsklubben at Fällman forsvinn til AaFK.

Hammarby skriv på nettsidene sine at 31-åringen er einig med Aalesund om ein treårskontrakt, men at avtalen enno ikkje er underteikna. Årsaka er at strenge innreise-restriksjonar forhindrar Fällman i å reise inn til Noreg.

Hammarby skriv samtidig at forsvarsprofilen er munnleg samd med den nye klubben sin, men at han held fram med å trene i Sverige i tida som kjem.

– Det kjennest vemodig å reise. Hammarby har vorte ein stor del av han eg er i dag, og hadde aldri førestilt meg at eg kunne få så sterke kjensler for ein klubb som eg har fått, seier Fällman.

Hammarbys sportssjef Jesper Jansson seier at Fällman har vore ein svært viktig spelar for klubben både på og utanfor banen.

(©NPK)