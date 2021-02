Emil Bohinen blir Russland-proff

sport

Det opplyser CSKA på nettstaden sin. Klubben ligg på 2.-plass i den russiske eliteserien.

Ifølgje klubben er Emil Bohinen allereie komme til treningsleiren til klubben i Alicante i Spania.

Bohinen kom inn i Stabæk-akademiet i 2012 og har vore ein del av Stabæks A-lag sidan 2015.

– Det er veldig hyggjeleg for Emil at han hamnar i ein såpass stor og anerkjend klubb som CSKA Moskva, som ofte er med i Champions League og Europa League. Ei fjør i hatten for Emil, seier sportssjef Torgeir Bjarmann til Stabæks nettside.

– Eg er utruleg stolt over å ha signert denne avtalen og gler meg stort til fortsetjinga. Det er berre ein nedtur med dette her, og det er at eg må forlate Stabæk Fotball, klubben i hjartet mitt, seier Bohinen i avskjedsintervjuet på nettsida til klubben.

