Vålerenga signerte måltjuv frå Åsane – gjer comeback i klubben

Det stadfestar både Oslo-klubben og Åsane på nettsidene sine måndag.

Udahl returnerer til Vålerenga fem år etter at han forlét klubben. 24-åringen frå Askim har signert ein avtale som strekk seg ut 2023-sesongen.

– Dette er ein stolt augneblink for meg. Det ligg mykje arbeid bak å komme meg tilbake til Vålerenga, og då er det ekstra herleg når det går i boks, seier han.

Gode tal

Måltjuven er klar på at eit comeback i gamleklubben har stått høgt på ønskelista.

– Det er alltid her eg har hatt lyst til å spele, og det var ikkje aktuelt med nokon av dei andre klubbane når Vålerenga kom på banen, seier han.

På fire sesongar i junioravdelinga til Vålerenga noterte Udahl seg for heile 67 skåringar på 95 kampar. Og før han gjekk til Åsane i 2019 spelte han for Fana, der det vart 27 mål på 34 kampar.

Førre sesong vart det 19 mål i 1. divisjon.

Stor interesse

Vålerenga-trenar Dag-Eilev Fagermo er glad for å ha nyskaffinga på plass.

– Henrik har lagt ned ein enorm jobb for å nå måla sine, og når han har så lyst til å spele i kongeblått igjen, er det nærast vår plikt å hente han tilbake. Han er Vålerenga-gut, og vi er veldig glade for at han er på plass, seier han.

Dagleg leiar i Åsane, Gorm Natlandsmyr, stadfestar at interessa for Udahl har vore stor.

– Fem klubbar i Eliteserien og 1. divisjon ønskte å hente Henrik. Vi vart samde om overgangssum med to av klubbane, og då var Henriks tydelege ønske å få dra til Vålerenga, seier han.

