Dean tilbake i Premier League etter drapstruslar

Dean skal dømme laurdagskampen mellom Burnley og West Brom i Premier League.

52-åringen og familien hans vart utsette for drapstruslar i sosiale medium etter at Dean delte ut to omdiskuterte raude kort. Begge avgjerdene vart omgjorde i ettertid.

Ein av dei som vart utvist, West Hams Tomás Soucek, viste støtte til Dean.

– Eg sender gode tankar og støtte til han og familien hans. Det er ikkje rom for slikt, nokon stad, skreiv Soucek om drapstruslane på Twitter.

I kjølvatnet av truslane måtte Dean be om ein liten pause frå søkjelyset, men laurdag er han altså tilbake i Premier League-sirkuset.

PL-sjef Richard Masters har uttalt at truslane var uakseptable og bad dei sosiale media om å vere meir proaktive i framtida.

