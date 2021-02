Haugan fekk skuldra ut av ledd – VM kan vere over

sport

Haugan skulle køyre mot tyskaren Linus Straßer i duellen i Cortina d'Ampezzo, men kom knapt i gang. Oppdal-alpinisten drog skuldra ut av ledd då han skulle stake seg ut frå start.

Det stadfestar landslagstrenar Steve Skavik til NTB.

– Ho vart dregen på plass igjen raskt, seier Skavik.

Dermed rauk andre runde i utslagskonkurransen, og VM-øvinga var over for Haugan.

– Det kjennest ganske bra. Ho kjennest litt laus ut når eg rører på meg og gjer litt vondt, seier Haugan til NTB.

Oppdal-guten vart frakta ut av løypa på båre. Han drog deretter til sjukehuset for å ta bilete og sjekke skaden han pådrog seg. Skavik seier den norske leiren framleis håpar at VM ikkje er over for 24-åringen.

– Det er vanskeleg å seie. Å ha skuldra ut av ledd er smertefullt lenge. Men han har hatt skuldra ute av ledd ein gong før. Så vi har eit håp.

Krise

Haugan føyer seg til på ei norsk skadeliste som byrjar å bli uhyggjeleg lang.

– Er det krise?

– Ja, for oss er det jo det. Vi har fire–fem medaljekandidatar ute av VM, seier Skavik.

Haugan var på lista som reserve på laget til lagkonkurransen onsdag, men han kjem altfor tidleg. Det blir Sebastian Foss Solevåg og Fabian Wilkens Solheim som køyrer for det norske herrelaget.

Einaste i utslagsrundar

Det norske alpinlandslaget står framleis utan medalje i verdsmeisterskapen i Cortina. Skavik seier dette om moglegheitene i dei kommande konkurransane:

– Det får vi ta som det kjem. Vi har Henrik (Kristoffersen) og Sebastian (Foss Solevåg) som våre sterkaste kort dei kommande dagane. Så vi køyrer på vidare.

Haugan gjekk vidare frå kvalifiseringa som nummer fem i gruppa si. Både Wilkens Solheim og Leif Kristian Nestvold-Haugen køyrde ut.

Dei norske kvinnene, Kristin Lysdahl, Kristina Riis-Johannessen og Thea Louise Stjernesund, vart alle slått ut i kvalifiseringa.

(©NPK)