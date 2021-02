Italiensk avis: Lukaku kan redde Zlatan

sport

Det er den italienske avisa La Gazetta dello Sport som hevdar å kjenne til den siste utviklinga rundt episoden som oppstod i den italienske cupen.

Zlatan Ibrahimovic skal ha brukt ord som «esel» og «voodoo» for å beskrive belgiaren i ordvekslinga, og har måtta svare for seg i etterkant.

Ibrahimovic har forklart at orda viser til ein spelar utan teknikk. No har Lukaku visstnok teke svensken i forsvar og sagt at orda som vart utveksla ikkje var rasistisk motiverte.

Avisa skriv at Ibrahimovic sannsynlegvis vil få ei bot og éin kamp med karantene.

Søndag møtest dei to kamphanane i nok eit derby, denne gongen i Serie A.

(©NPK)