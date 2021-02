Kombinerttalent kallar tidspunkt for VM-beskjed respektlaust

sport

Beskjeden frå forbundet om uttaket kom kvelden før 19-åringen skulle gå blanda lagkonkurranse under junior-VM i Lahti sist veke. Ein distanse han enda med å gå Noreg inn til gull i.

– Tiller har ikkje slått meg i eit einaste renn. Eg synest det er respektlaust overfor meg at dette blir offentleggjort rett før langrennet i mixed-konkurransen. Eg legg ikkje skjul på at eg vart veldig skuffa, og det var utfordrande å fokusere på det eg skulle, seier Skoglund til Romsdals Budstikke.

Landslagssjef Ivar Stuan forstår reaksjonen til Skoglund, men påpeikar at Tiller etter hans meining er ein annan type løpar enn Skoglund og Einar Lurås Oftebro, som fekk den siste plassen i troppen som reiser til Tyskland.

Landslagsleiinga ønskte betre dekning dersom skadar skulle oppstå.

Stuan seier at han òg forstår at Skoglund ikkje synest tidspunktet for når beskjeden kom var optimal.

– Men det er lenge sidan det vart bestemt at dette skulle offentleggjerast fredag, seier han til avisa.

