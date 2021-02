Nestvold-Haugen reagerer på VM-forholda: – Eg er overraska

sport

Tidlegare i meisterskapen i Cortina har fleire utøvarar reagert på vatninga som har skapt eit svært isete underlag i fleire av øvingane. Kjetil Jansrud var blant dei. No har teknikarane komme til byen, og i den første øvinga, parallellstorslalåm, kjem den same kritikken.

– Dei har ikkje endra taktikk. Dei likar å vatne på ein heilt annan måte enn vi har sett elles i verdscupen. Eg veit ikkje heilt grunnen til at dei gjer det på den måten. Det er merkeleg at ein ventar ein type forhold, og så kjem det noko heilt anna. Men ein skal omstille seg – det er litt av sjarmen med idretten at det aldri er like forhold, sa Nestvold-Haugen til NTB.

Også Fabian Wilkens Solheim køyrde ut av dei norske herrane.

– Men dei beste er gjerne best på det òg. Men eg er overraska over måten dei gjer det på, la Nestvold-Haugen til.

– Eg vart overraska på synfaringa. Då trenarane var i bakken i går, var det heilt annleis. Men det er min eigen feil i dag. Det er ikkje forholda si skuld, sa 33-åringen.

