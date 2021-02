Saltvik Pedersen skal avgjere kampen om samanlagtsigeren

sport

Saltvik Pedersen vann verdscupen førre sesong med over 500 poeng ned til andreplassen. No er han klar for å forsvare tittelen i austerrikske Leogang.

– Verdscupen har så langt gått veldig bra. Dette er siste innspurt på ein fem vekers lang tur, så no gjeld det å mobilisere dei siste kreftene, seier Saltvik Pedersen.

Han er klar på at traseen i Leogang er fin og påpeikar at han har køyrt bra i han tidlegare.

Landslagssjef Hans Blattmann seier han ser fram mot renna.

– Denne siste veka blir bra. Vi har køyrt to europacuprenn i Leogang tidlegare, så vi kjenner bakken og er godt førebudde til dei siste renna.

