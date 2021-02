Skiskyttargutane trur på overraskande Fourcade-retur onsdag

sport

Fourcade la opp etter førre sesong, men tysdag var han plutseleg på plass på stadion i Pokljuka. Det delikate er at Fourcade er regjerande verdsmeister på normaldistansen, og at han dermed har friplass på dei 20 kilometrane på onsdag i Slovenia.

Dei norske løparane seier til TV 2 at det neppe er noko tilfelle at Martin Fourcade er på plass i Slovenia.

– Vi har snakka litt om det at eg føler meg ikkje trygg på at han ikkje kjem til å dukke opp på normalen, for han har friplass på den distansen. Så når vi såg at han var her, tenkte vi at no kjem han, seier Johannes Dale.

Dale meiner det ville ha vore kult og spennande om ein av dei beste skiskyttarane i verda gjennom alle tider hadde stilt opp.

Tarjei Bø trur det er gode moglegheiter for nettopp det.

– Det er veldig interessant at han er tilbake. Eg trur han stiller til start i morgon, seier Bø.

