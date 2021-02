sport

Solbakken fekk to tunge forfall for halvannan månad sidan. Omar Elabdellaoui skadde auga etter å ha vorte treft av fyrverkeri. Han er ikkje aktuell for spel denne sesongen.

Lårskaden til Sander Berge kom i desember. Han blir anteken tilbake på banen i april. Duoen ville truleg vore med i startoppstillinga i Solbakkens første kampar.

– Rune (Almenning Jarstein) har vore veldig god etter at han kom tilbake. Det er jo bra. Martin (Ødegaard) er garantert speletid med tanke på at europacupen òg byrjar. Det gir mange kampar for Arsenal, og det er gunstig, seier Solbakken til NTB.

Jarstein er tilbake som førstemålvakt i Hertha Berlin etter vel eit halvt år som reserve. Ødegaard vart for nokre veker sidan lånt ut til Arsenal frå Real Madrid.

– (Alexander) Sørloth har spelt mykje meir i det siste. Vi får sjå. Og så fekk jo (Joshua) King 30 minutt søndag. Så det ser ok ut med tanke på speletid for fleire no. Så er det å håpe at det held fram, seier Solbakken.

Troppen til kampane mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro blir offentleggjorde 15. eller 16. mars.

