31 år lang VM-rekkje på spel: – Vi klarer ikkje eingong å stille fullt lag

Kjetil Jansrud, Henrik Røa og Kajsa Vickhoff Lie har reist heim frå Cortina d'Ampezzo utan medaljar i bagasjen. Jansruds 8.-plass er Noregs førebels beste plassering i meisterskapen i Italia. Det braut ei 31 år lang rekkje med VM-medaljar i fartsdisiplinane. No skal slalåm- og storslalåmspesialistane kjempe for at Noreg ikkje står utan medalje i det heile sidan VM i Vail i 1989.

Leif Kristian Nestvold-Haugen hadde store voner til parallellstorslalåmen på tysdag, men køyrde ut i kvalifiseringa. Timon Haugan var einaste norske som kom seg til utslagsrundane, men 24-åringen drog skuldra ut av ledd og er uviss til resten av meisterskapen. Nestvold-Haugen meiner at skadane i det norske laget må ta på seg ein del av skulda for svikt i medaljefangsten.

– Det er ikkje noko eg tenkjer så på. Ein tenkjer på det fordi ein får mykje meir spørsmål om det. Når det regnar, pøsar det. Vi har fire av våre beste løparar ute med skade. Det merkar vi på trening og inn mot renn, at vi er få igjen. Vi klarer ikkje eingong å stille fullt lag. Det gjekk frå å vere det kanskje største og sterkaste laget før VM til å vere eit lag som slit med å samle nok løparar. Det er ein marginal idrett, seier Nestvold-Haugen til NTB.

Skadelista til landslaget inneheld Aleksander Aamodt Kilde, Lucas Braathen, Atle Lie McGrath, Adrian Smiseth Sejersted, Rasmus Windingstad og Maria Tviberg.

Nestvold-Haugens største medaljesjanse kjem til fredag. Då er det storslalåm på programmet i Cortina.

Har bore teknikkgutane

Jansrud håpar dei norske teknikarane kan halde tradisjonen om VM-medaljar i hevd.

– Alt som går opp, må komme ned ein eller annan gong. Eg har fått gleda av å halde statistikken ved like nokre høve. Det treffer meg ikkje så hardt, anna enn at det er synd, då, sa Jansrud før han pakka sakene og drog heim frå VM-byen.

– Og utan å leggje press på teknikkgutane, så har vi bore dei i nokon VM-ar, sa Jansrud og lo.

– Så har dei òg levert sterkt nokon VM-ar, og eg håpar dei held fram med det så det blir nokre medaljar på oss. Då fortset i alle fall medaljerekkja.

Ein som kan sørgje for norsk medaljejubel, i tillegg til Henrik Kristoffersen, er Sebastian Foss Solevåg. 29-åringen frå Spjelkavik står med to pallplassar, blant dei ein siger, i slalåm i verdscupen denne sesongen og er ein klar medaljekandidat i slalåmen på søndag.

Kjenner du på presset?

– Nei, absolutt ikkje, svarer Solevåg NTB og legg til at press er noko han i så fall legg på seg sjølv.

Vanskeleg

– Ein konkurrerer for å vinne og ta medaljar. Det er ikkje vits å stikke under stol at det er stort, men det er jo vanskeleg. Det er mange om få og berre annakvart år. Som éindisiplinsløpar har ein ikkje så mange sjansar i livet på det, så ein må prøve å gjere det beste ut av det, seier han.

Foss Solevåg skal i tillegg til slalåm delta i lagkonkurransen i parallellslalåm onsdag. Ein disiplin der han og Kristin Lysdahl var med på å vinne OL-bronse i 2018-OL. I VM-samanheng står Noreg utan medaljar i øvinga.

Dei norske kvinnene har ikkje like store forventningar til seg. Ragnhild Mowinckel, som er éin av to kvinnelege norske alpinistar med VM-medaljar på denne sida av tusenårsskiftet, har den siste medaljesjansen sin i storslalåmen på torsdag.

