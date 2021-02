Lægreid vann kjensleladd VM-gull: – Det er heilt magisk

sport

Lægreid gjekk godt i sporet og skaut fire fulle hus. Ingen kunne gjere noko med den norske kometen som vann det andre VM-gullet sitt i Pokljuka og det første gullet sitt individuelt.

Han var 16,9 sekund føre Arnd Peiffer i mål, etter å ha tapt 23,9 sekund til tyskaren frå siste skyting og til mål. Peiffer tok sølv og med det sin 16. VM-medalje. Han har fem gull frå tidlegare.

– Det er heilt magisk, det er ein drøymedag, sa ein svært sliten Lægreid til NRK i målområdet etter gullet.

– Ein drøymedag

– Det er heilt magisk, det er ein drøymedag. Det er vanskeleg å seie kor mykje dette betyr, eg har hatt ein fantastisk sesong, men dette er toppen av kransekaka. Eg veit ikkje korleis eg skal setje ord på det, sa han.

– Eg var kjemperedd for at det skulle ryke når eg fekk beskjed om at forspranget krympa så mykje, og eg visste det var eit parti eg kom til å tape i. Det var slitsamt, og det skal bli godt med nokre rolege dagar, sa Lægreid.

Johannes Dale såg lenge ut til å vere ein heit vinnarkandidat, men den eine bommen på første ståande skyting vart skjebnesvanger. Dale tok bronse og noterte seg for den første individuelle VM-medaljen sin.

– Det var eitt av dei beste skiskyttarløpa mine. Det var herleg å få skote bra òg, sa Dale til NRK.

Thingnes Bø nummer fem

Johannes Thingnes Bø opna med fullt hus og ei solid leiing ut frå første skyting, men bomma eitt på første ståande og eitt på siste ståande og fekk totalt to tilleggsminutt.

Han enda på femteplass.

– Det er medalje eg går for, og det var det eg hadde trua på. Eg gjer eit kjempebra løp og er offensiv og leverer ein bra prestasjon på skyting, men eg ser klart der eg bommar på ståande. Det er for dårleg når eg følte meg i «sniper-modus». Men eg er på riktig veg. Eg sit igjen med ei positiv kjensle, sjølv om eg ikkje sit igjen med medalje, sa Thingnes Bø.

Tarjei Bø fekk 20-kilometeren sin øydelagt allereie på første skyting med tre tilleggsminutt. Totalt vart det seks bom på Bø, som enda langt nede på resultatlistene.

