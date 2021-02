Svensk smøresjef frydar seg over utsikter til ekstremvarme i ski-VM

sport

Vêrprognosane som har tikka inn for Oberstdorf-området dei siste dagane tyder på at gradestokken vil vise noko som minner om sommartemperaturar når kampen om VM-medaljar startar neste veke.

Temperaturar på 16-18 plussgrader er melde i dagane før og under dei første dagane med konkurransar i den tyske skimetropolen.

Det kan for mange gi utfordringar med omsyn til å treffe med rett smurning under skia, men i den svenske leiren tek ein tilsynelatande varsla med knusande ro og ingen panikk.

– Nei, ser ein tilbake i tid, pleier vi å få det veldig bra til i desse temperaturane, seier smøresjef Myhlback til Expressen.

– Når det er skikkeleg bløytt og jævlig varmt har vi nok litt fordelar. Eg synest det ser kjempebra ut, legg han til.

Myhlback er ikkje bekymra for at varmen kjem til å påverke forholda for mykje, slik at gjennomføringa av meisterskapen blir ei utfordring.

