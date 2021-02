sport

Øyvatn har bakgrunn frå Bodø/Glimt og har òg spelt for Mjølner. No stadfestar Tromsdalen på nettsidene sine at Tromsø blir neste stopp.

I 2020-sesongen spelte Øyvann, som er forsvarsspelar, 18 kampar for TUIL.

Tromsdalen opplyser at klubben ønskte å forlengje med 21-åringen føre 2021-sesongen, men eit treningsopphald i Tromsø endra på dei planane.

Øyvatn ønskte seg eliteseriespel kommande sesong.

