Djokovic klar for ny finale i Australian Open

sport

Karatsev tok seg til turneringa via kvalifiseringa og spelte seg heilt fram til semifinalen torsdag. Der vart det stopp mot verdseinaren som vann 6-3, 6-4, 6–2.

Djokovic har vunne turneringa i Melbourne heile åtte gonger tidlegare. Han har verken tapt nokon semifinale eller finale i Australian Open.

Karatsev går for å vere blant dei mest hardtslåande av alle på ATP-touren og var ranka som nummer 114. Årets turnering var hans første Grand Slam der han var med i hovudtablået.

– Vi må gi han applaus for han spelte ei flott turnering, sa Djokovic om motstandaren.

Magemuskel-trøbbel

Dei rundt 7000 som fekk vere til stades ved kampen på torsdag svarte med applaus etter dei rosande orda til serbaren.

Djokovic sleit litt i kvartfinalen med ein strekk i ein magemuskel, men i semifinalen verka ikkje det å plage han særleg.

– Eg har ikkje følt meg betre under heile turneringa enn i dag. Eg er nøgd med at kroppen fungerer. No skal eg samle krefter og berre konsentrere meg om finalen, sa Djokovic i sigersintervjuet.

I kampen på torsdag følgde spelarane kvarandre fram til 3–3 då Djokovic braut blankt til 5–3 og serva heim opningssettet.

I det andre settet braut serbaren til både 2–1 og 4–1. Serverturane hans vart berre betre og betre, medan motstandaren sleit litt med å halde ballen innanfor linjene. Det syntest å gå mot ein klar settsiger, men første gong Djokovic viste teikn på svakheit var då den 27 år gamle russaren braut tilbake til 3–5.

Kontroll

Djokovic skjerpa seg og tok så settet 6–4. I det tredje braut han motstandaren umiddelbart. Han leidde 2-1, men vart broten til 2–2 før han slo tilbake med å ta det femte gamet. Deretter såg Djokovic seg aldri tilbake.

Han avslutta kampen med eit serve-ess. Han hadde 17 ess i kampen.

I finalen ventar vinnaren av semifinalen på fredag mellom Stefanos Tsitsipas og Daniil Medvedev.

(©NPK)