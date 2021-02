sport

Ifølgje VG gjekk overgangen i boks like før overgangsvindauget stengde tidlegare denne veka. Espeland kan få debuten sin for Salzburg fredag mot Klagenfurt, ein klubb han spelte for i 2017/18-sesongen.

Tidlegare har Espeland vore proff i Fischtown Pinguins (Tyskland), Ilves (Finland) og fleire svenske klubbar. Han har spelt for Vålerenga og Lørenskog i Noreg.

31-åringen står med 29 offisielle VM- og OL-kampar for Noreg.

