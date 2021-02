Bandyforbundet: – Isen forsvinn om nokre minutt

sport

Då NTB snakka med generalsekretær i Noregs Bandyforbund Tomas Jonsson før avgjerda, var han klar på at det måtte bli positiv beskjed, skulle sesongen bestå.

Når det ikkje vart slik, er det ein skuffa generalsekretær som tek telefonen når NTB ringjer kort tid etter pressekonferansen til styresmaktene.

– For toppidretten vår er det katastrofalt, seier han.

Jonsson seier at seriespelet ikkje lenger kan gjennomførast, og at det berre er eit spørsmål om tid før dei offisielt kan avblåse årets bandysesong.

– Isen forsvinn om nokre minutt, seier han.

Det er fire heile serierundar igjen av grunnspelet til eliteserien, og dei har vorte flytta på fleire gonger allereie.

Konsekvensane for innebandy klarer Jonsson òg å finne.

– Det er fleire økonomiske konsekvensar for innebandy, som inneber reising og flybillettar, avsluttar han.

Alt var klart

Blant dei som er skuffa finn vi òg generalsekretær i Noregs Volleyballforbund Kristian Gjerstadberget. Lik dei andre ramma idrettane hadde ein lagt ein plan for gjennomføring av eliteseriekampar med start denne helga.

– Det er ikkje noko anna å gjere enn å sende melding til klubbane om at vi stod klare og hadde pakka bagen, klare til å gjennomføre i helga, seier Gjerstadberget til NTB.

På spørsmål om kva konsekvensar avgjerda får, svarer han at det kan gå ut over fullføringa av sesongen.

– Vi har jobba med både plan A, B, C og D. Vi har landslagsaktivitet i mai, så sesongen må vere ferdig til då, seier han og legg til:

– Det er ikkje så mange helgar igjen å ta av.

Respekterer avgjerda

President i Noregs Basketballforbund, Jan Hendrik Parmann, er meir forsiktig i tilnærminga når det er snakk om konsekvensar. Det er tidlegare bestemt at avlyste BLNO-kampar ikkje vil bli flytta på, men strokne, og at endeleg tabell skal bli berekna ut frå poengsnitt.

– Vi må respektere pålegget til styresmaktene og ha respekt for dei som har eit anna perspektiv, seier Parmann.

Han ber basketballfolket halde moralen oppe, og seier at dei er komme over det verste. Han legg til at han ser lys i tunnelen, men at han sjølvsagt er skuffa over avgjerda.

– Eg er jo uhyre skuffa for at vi ikkje får halde på med lidenskapen vår, som i tillegg har ein samfunnseffekt.

Han avsluttar med å seie at han rosar styresmaktene som klarer å navigere Noreg i ei slik tid, men at han sjølvsagt skulle sett basketballen tilbake.

