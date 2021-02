Christiansen ankermann for Noreg – Dale ute av VM-stafettlaget

sport

Christiansen får sjansen på kostnad av Johannes Dale, som tok bronse på normaldistansen onsdag.

Stafettlaget var teke ut allereie etter VM-jaktstarten søndag. Sturla Holm Lægreid opnar for Noreg, medan Tarjei Bø går andreetappen og Johannes Thingnes Bø den tredje.

– Gutane har sjølv diskutert laget, og vi har komponert det etter kva vi trur er best. Det blir spennande, seier landslagssjef Per Arne Botnan.

Christiansen serverte ei kvit løgn då han fredag formiddag stilte til pressekonferanse før øvingane i helga. Då sa han at fellesstarten blir det einaste rennet hans i årets VM.

Spurteigenskapane til Geilo-mannen er truleg grunnen til at han kjem inn i laget som ankermann. Han vil ha størst føresetnader for å vinne ein eventuell duell mot ein annan nasjon på oppløpet.

Vil til topps

I fjor vart det norsk-VM-sølv bak Frankrike. På det laget gjekk Christiansen første etappe, medan Dale, Bø og Thingnes Bø gjekk dei andre etappane.

Herretrenar Egil Kristiansen seier at gull er målet for Noreg denne gongen, men at alt i så fall må klaffe.

– Vi må ha 100 prosents prestasjonar frå alle utøvarane om vi skal stå heilt øvst på pallen. Og det har vi sjølvsagt eit mål om. Eg trur nøkkelen ligg på skytebanen. Gjer vi gode nok prestasjonar der, så er gutane gode nok fysisk til å vinne, seier han til NTB.

– Må de vinne gull for å vere fornøgde?

– Viss vi får ut makspotensialet av alle gutane, skal vi vere fornøgde. Eg veit at viss vi får til det, så er vi gode nok til å ta gull.

Stafettlaget til kvinnene er sett saman av Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien og Marte Olsbu Røiseland.

