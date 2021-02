Hauge avslører at han fekk hjelp av Haaland i overgangskaoset

sport

Med 14 mål på 18 kampar i fjorårets sesong, var Bodø-guten Jens Petter Hauge attraktiv på den internasjonale marknaden.

På sommaren 2020 vart det meldt at Hauge var så godt som klar for ein belgisk klubb. No seier han at det var hjelpa frå ein jamaldra Erling Braut Haaland som gjorde at det til slutt ikkje vart noko av.

– Vi snakka saman på sommaren då eg var nære ein belgisk klubb. Han var samd i at eg burde takke nei til tilbodet for å vente på eit betre, seier han til CBS Sports.

Han seier at han hugsar tida før han signerte godt.

– Eg hugsar dagane før kampen mot AC Milan. Eg snakka med fleire om kor stor klubb det er.

Han legg til at då tilbodet kom, var landslagskompisen Haaland god å ha.

– Han sa at eg burde gå for det, det vil bli bra. Å spele for AC Milan vil bli tøft så klart, og at eg måtte jobbe med språket. Eg veldig glad for valet eg tok.

