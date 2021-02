Ishockeypresidenten: – Vitne om at ein ikkje tek idrett som næring seriøst

sport

Det kom ikkje gode nyheiter for verken toppidretten eller breiddeidretten for vaksne på pressekonferansen på fredag med regjeringa. Stansen i seriespelet vart forlengd ytterlegare.

Det rammar mellom anna eliteserien i ishockey, som må belage seg på ein ny periode utan kampaktivitet.

Hockeypresident Tage Pettersen seier at han aksepterer at situasjonen er utfordrande med nye smitteutbrot ulike stader i landet, og at det må takast omsyn til totalbiletet med smitteverntiltak, men at det handlar om å prioritere kva ein lettar på.

– Eg er svært skuffa over at beskjeden om framleis nedstenging av toppidretten kjem ein dag etter at førre råd gjekk ut. Det vitnar om at ein ikkje tek idrett som næring seriøst. Så er eg sjølvsagt skuffa over at vi ikkje kan komme i gang med kampar for eliteidretten no, seier han til NTB.

Streng protokoll

Ishockeypresidenten har problem med å sjå at det kan forsvarast å utsetje restarten av seriespelet ytterlegare.

– Ingen i samfunnet har strengare smittevernprotokollar enn oss. Regelmessig testing av lag og støtteapparat og ingen publikummarar inn i hallane. Då er det vanskeleg å forsvare at kampar ikkje kan gjennomførast, seier Pettersen.

Han meiner òg at lettar på andre samfunnsområde stiller avgjerda i ein underleg lys.

– Vi må sjå idretten i forhold til samfunnet rundt oss, og då blir det merkeleg å sjå at restaurantar blir opna, at det blir tillate alkoholservering og at folk stimar saman på vinterferie i skiheisar og på hotell. Om det er trygt, så er det minst like trygt at elitekampar for tomme tribunar blir gjennomførte, seier Pettersen.

– Det er ingen andre område i samfunnet som må vere 100 prosent smittefrie for å få gjennomføre aktiviteten sin. Då kan ein heller ikkje krevje dette av idretten, legg han til.

Uvisst med kampar

Norges Ishockeyforbund har hatt stans i seriespelet sidan tidleg i januar. Då sette forbundet sjølv aktiviteten på pause som følgje av smitteutbrot i ei rekkje klubbar.

No er det uvisst når kampane kan komme i gang igjen.

Fram til avgjerda på fredag var håpet å gjennomføre ein grunnserie med 36 rundar. Deretter var planen å gå over i eit sluttspel med færre oppgjer i kvar kampserie.

Målet er å vere ferdig med sesongen til 1. mai. Då må landslaget komme i gang med VM-førebuingar.

Pettersen er elles idrettspolitisk talsmann for Høgre ved sida av vervet som ishockeypresident.

