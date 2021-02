Premier League-stjerne vil ha slutt på kneling før kamp

sport

Heilt sidan antirasisme-kampanjen 'Black Lives Matter' gjekk i gang for fullt har spelarar, dommarar og støtteapparat knelt før kvar kamp i for å vise støtta si.

No tek Palace-stjerna Zaha bladet frå munnen.

– Det held på å bli noko utan meining. Eg vil ikkje knele, eg vil ikkje ha Black Lives Matter på drakta fordi det kjennest nedlatande, seier han ifølgje Sky Sports.

Stjerna, som har skåra ni mål i Premier League-sesongen i år, seier at å knele går mot det han lærte som ung.

– Eg har sagt det før at å knele er nedlatande. Då eg vaks opp, lærte foreldra mine meg at eg burde vere stolt av hudfargen min, og eg føler at vi heller bør forsvare oss sjølv, avsluttar han.

