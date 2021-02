Regjeringa vil la barn og unge konkurrere lokalt – opnar ikkje for breiddeidretten

sport

Det er klart etter at statsminister Erna Solberg presenterte regjeringas oppdaterte tilrådingar rundt idretten fredag.

Avgjerdene er langt på veg i tråd med dei råda fagstyresmaktene har gitt regjeringa om idrettsaktivitet i tida som kjem.

Frå regjeringas side blir det påpeika at smittesituasjonen nasjonalt framleis er uføreseieleg, og at det derfor framleis er behov for strenge tiltak rundt idretten. Barn og unge er den gruppa det blir prioritert lettar rundt.

Det er i tråd med dei signala styresmaktene har sendt den siste tida.

Barn og unge under 20 år kan no trene og konkurrere som normalt, både innandørs og utandørs. Kampar og cupar for denne gruppa kan i tida som kjem bli arrangert føresett at dei samlar deltakarar frå same kommune.

Det er òg ein føresetnad at den lokale smittesituasjonen tillèt det.

Lettar for skiløparar

I somme idrettar som ikkje inneber nærkontakt, blir det gitt ytterlegare lettar.

– For utandørs idrettar som ikkje inneber kontakt, som til dømes individuelle idrettar som langrenn, kan ein ha konkurransar med deltakarar frå heile idrettskrinsen eller regionen, sa statsminister Solberg.

Regjeringa opnar vidare for at desse arrangementa kan ha inntil 50 personar innandørs og 200 personar utandørs.

– Dei vanlege arrangementsreglane gjeld, så det må framleis vere eit avgrensa tal til stades, men dette vil gi større moglegheiter dei siste vekene av vintersesongen, sa Solberg.

Ventar med breiddeidretten

Dersom barn og unge trenar med eit idrettslag i ein annan kommune, vil dei kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillèt det.

Dei nye retningslinjene vil gjelde frå midnatt natt til kommande tysdag.

For breiddeidretten kom det få gode nyheiter fredag. Umiddelbart blir det ikkje gitt nokon lettar i smitteverntiltaka.

Folkehelseinstituttet har tilrådd å vurdere å opne for innandørstrening for breiddeidretten over 20 år om to veker. Også her er føresetnaden at smittesituasjonen lokalt gjer det forsvarleg. Helsedirektoratet har sagt seg samde i denne vurderinga, og regjeringa legg seg på same linje.

Dermed må breiddeidretten framleis smørje seg med tolmod med omsyn til å komme i gang med større grad av normal aktivitet.

Vaksne over 20 år kan rett nok trene utandørs føresett at avstand kan haldast oppe gjennom heile treninga.

(©NPK)