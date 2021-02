Rennsjefen i alpin-VM fekk dødstruslar: – Høyrer ingenstad heime

sport

Alpintoppen stadfestar sjølv truslane i eit intervju med avisa Tiroler Tageszeitung.

Individuelt renn i parallellslalåm stod på VM-programmet for første gong under meisterskapen i Italia. I samband med rennet var fleire av dei aktive kritiske til nyvinninga.

I etterkant har rennsjef Waldner fått dødstruslar sendt til den private e-postadressa si.

– Det er å gå for langt, seier alpintoppen til Tiroler Tageszeitung.

Han varslar at han vil vurdere juridiske skritt i saka.

Kritikk

VM-arrangørane i Cortina d'Ampezzo har òg rykt ut med ei pressemelding i samband med saka, ifølgje nyheitsbyrået TT.

«Vi er opne for ærlege konfrontasjonar, men truslar i alle former er uakseptabelt», heiter det der.

Kritikken mot VM-konkurransen på tysdag handla mellom anna om at den eine av traseane var markant langsamare enn den andre, og at utøvarar som køyrde ut vart straffa med maks eit halvsekund føre runde nummer to.

Det gjorde det vrient å gå vidare for løparar som fekk «den trege» traseen i den andre av to duellar.

Nestvold-Haugen reagerer

I den norske leiren reagerer ein sterkt på nyheita om truslane mot Waldner.

– Det høyrer jo ingenstad heime, det er ikkje noko hyggjeleg. Han gjer så godt han kan, og vi gjer så godt vi kan. Vi kan sjølvsagt vere usamde om korleis ting blir løyste, men ingen tener på at ein tek det så langt. Det høyrer ingenstad heime, seier Leif Kristian Nestvold-Haugen til NTB.

På skjener gjekk det elles heller ikkje då vinnaren på kvinnesida skulle kårast i VM-rennet på tysdag. Italienske Marta Bassino vart først utropt til vinnar, men ei god stund etter konkurransen vart gullet delt mellom henne og austerrikske Katharina Liensberger.

