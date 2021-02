Futsal-sesongen blir innstilt – Utleira kåret til seriemeister

sport

Det stadfestar NFF på nettsidene sine måndag. Avgjerda blir oppgitt å vere teken av forbundsstyret i samråd med serieforeininga for futsal og klubbane.

Kampaktiviteten for futsalspelarane har vore sett på pause sidan 18. januar, og med tanke på utviklinga av smittesituasjonen i samfunnet vel ein no å setje sluttstrek for inneverande sesong.

– Sjølv om vi har lykkast svært godt med å unngå smittetilfelle og følgt strenge smittevernprotokollar sidan treningsoppstart i midten av september, så har vi komme til at vi er best tent med å avslutte sesongen. Dette gjer vi både for å unngå til å bidra til auka smittetrykk i befolkninga og for å avlaste nøkkelpersonell i små futsalklubbmiljø, seier fotballpresident Terje Svendsen i ei fråsegn.

Det er høgst uvisst når toppidretten kan få grønt lys til å komme i gang igjen med seriespelet.

