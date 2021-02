sport

– Ny karrierebeste er alltid gøy, og ein blir litt ekstra stolt kvar gong ein når ei ny høgaste ranking, seier Ruud til Nettavisen.

Ruud spelte seg fram til fjerde runde i Australian Open, som første nordmann sidan faren hans, Christian, klarte det same i 1997.

Pappa Christian kom aldri høgare enn 39.-plass på ATP-rankinga og den 22 år gamle sonen har store moglegheiter til å forbetre rankinga si ytterlegare.

For Casper Ruud imponerte stort i årets første Grand Slam i Australia. Den tidlegare bestenoteringa hans i turneringa var 2. runde, for spelaren som trivst best på grusbane. Det er òg underlaget han skal spele på i den neste Grand Slam-turneringa, French Open.

Men først skal Snarøya-guten bli heilt skadefri. Ruud måtte gi seg etter to sett mot Andrej Rubljov i 4. runde i Australian Open med strekk i magen.

Skaden gjer at han òg må trekke seg frå ei turnering i Singapore. 22-åringen siktar derimot å bli klar til ATP-turneringa i Rotterdam i starten av mars.

