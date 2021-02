NHL-stjerne tek pause – hevdar han er utsett for «skremselstaktikk»

sport

Det var Panarins arbeidsgivar, New York Rangers, som måndag rykte ut med ei fråsegn der det kjem fram at russaren ikkje blir å sjå på isen i tida som kjem.

Bakgrunnen er at den russiske avisa Komsomolskaya Pravda laurdag trykte eit intervju med Panarins tidlegare trenar Andrej Nazarov. Der hevdar Nazarov at Panarin skal ha angripe ei 18 år gammal kvinne i 2011.

Episoden skal visstnok ha skjedd på ein hotellbar etter ein kamp i Latvias hovudstad Riga. Nazarov hevdar at Panarin skal ha slått kvinna i golvet med «fleire kraftige slag». Den tidlegare trenaren til NHL-stjerna kjem òg med påstandar om at latvisk politi skal ha sett på saka, men at ho ikkje vart forfølgd ytterlegare etter at pengar bytte hender.

I fråsegna på måndag frå New York Rangers avviser klubben innhaldet i historia blankt.

«Artemi nektar for heftig og utvitydig alle skuldingar i denne fabrikkerte historia. Dette er tydelegvis ein skremselstaktikk som blir brukt mot han fordi han har vore fritalande om nylege politiske hendingar», skriv NHL-klubben.

«Artemi er sjølvsagt skaka og uroa og vil ta seg litt tid borte frå laget», heiter det vidare.

Panarin har uttrykt støtte til den russiske opposisjonsleiaren Aleksej Navalnyj.

I intervju med Komsomolskaya Pravda seier Nazarov, som trena NHL-stjerna frå 2010 til 2012, at han vart motivert til å snakke om historia i Riga fordi han er usamd i Panarins gjentekne kritikk mot russiske styresmakter.

