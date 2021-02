Full målfest i Riises England-debut

sport

Det vart i stor grad spel mot eitt mål i privatlandskampen i Burton.

Frå sidelinja fekk Riise sjå mannskapet sitt setje trykk på det nord-irske laget frå start, og det tok berre 18 minutt før utteljinga kom. Då vart målfarlege Ellen White frispelt til venstre i feltet, og åleine med målvakt Becky Flaherty var Manchester City-profilen iskald.

Fem minutt etter leiarmålet dobla White leiinga etter å ha fått ballen servert på eit sølvfat av City-lagvenninna Lucy Bronze – før Bronze sjølv gjorde 3–0 frå kloss hald.

Fire minutt etter pause fullførte Ellen White hat tricket sitt etter å ha vorte spelt fri av Jill Scott. Rachel Daly la på til 5–0 midtveges i omgangen, og Bronze noterte ny målgivande pasning.

Manchester United-spelar Ella Toone fastsette sluttresultatet til 6–0 på straffespark.

Ros frå sjefen

Storsigeren gav Hege Riise og assistenten hennar Rhian Wilkinson ein kjempestart som engelsk trenarteam.

Sue Campbell, sportssjef for kvinnefotball i Englands fotballforbund, skryter av jobben den nytilsette trenarduoen har gjort.

– Både Hege og Rhian har gjort ein fantastisk jobb. Spelarane har vore svært optimistiske, seier ho til BBC.

Mellombels i jobben

Riise skal ha ansvaret for det engelske laget, som to gonger på rad har vore semifinalist i VM, fram til nederlandske Sarina Wiegman overtek permanent i september. Det er sannsynleg at Riise leier Storbritannias lag under Tokyo-OL til sommaren.

Den tidlegare LSK-trenaren hadde i utgangspunktet fått jobben som assistent for forgjengaren Phil Neville, men fekk opprykk då han gav seg.

Riise gjekk av som hovudtrenar for LSK Kvinner i desember etter fleire suksessrike år. Etter at engasjementet i England er over blir ho sjef for Noregs J19-landslag.

