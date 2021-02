Nils Johan Semb gir seg i NFF

sport

Avgangen var venta. For to år sidan gav Semb seg som sportssjef for herrelandslaget, og den gong gjekk han over i ei 40 prosent stilling.

– Det er ein avtale som har lege der, og vi visste at det skulle gå denne vegen, seier Semb til NRK.

Han var norsk landslagssjef for menn mellom 1998 og 2003. Semb leidde Noreg til EM-sluttspelet i 2000. Sidan har det ikkje vore norsk deltaking i fotballmeisterskap på herresida.

Semb forlèt NFF i tråd med ein avtalefesta pensjonsavtale, men han vil framleis halde yrkeskarrieren i gang. Onsdag fyller han 62 år.

– Eg skal framleis jobbe 100 prosent. Eg driv jo eit eige firma og kjem til å ha nok å halde på med, seier han.

