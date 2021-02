Eit annleis ski-VM – tomme gater og null folkeliv

sport

Oberstdorf er normalt ein idyll med rundt 10.000 innbyggjarar i området Allgäu i delstaten Bayern heilt sør i Tyskland. Det er ein turistby som godt hjelpt av idrettsarrangement som til dømes hoppveka trekkjer til seg folk frå heile verda året rundt.

Slik skulle det ha vore under årets ski-VM òg, men slik blir det på ingen måte sjølv om vêret er så fint som det kan få vorte med opptil 20 varmegrader i sola midt på dagen.

– Trist, seier Julia til NTB då vi møter på henne i arbeidsantrekket til kommunen, i gang med å feie opp det vesle av søppel ho kunne finne i dei meir eller mindre folketomme sentrumsgatene.

– Det er synd at det har vorte slik. Vi har førebudd oss lenge, og no blir det ingen folkefest. Det blir ikkje noko party, sukkar Julia.

I tillegg til Julia såg vi løpet av dei minutta vi var ute ein mann vaska vindauga på skobutikken sin, vi såg ein bil som leverte frukt og vi såg to patruljerande politimenn som hadde som hovudoppgåve å passe på at folk brukte korrekt type munnbind på mest mogleg korrekt vis.

Stor forskjell

Når meisterskapen startar blir det heller ingen folkefest. Det er ikkje lov med tilskodarar. Årets meisterskap blir ein rein TV-meisterskap.

Covid-19-viruset har gjort at kontrastane til meisterskapen i Seefeld for to år sidan neppe blir større.

I Seefeld var det stappfullt av folk over alt frå tidleg morgon til seint på kveld. Ikkje minst var det mange, mange nordmenn som hadde teke turen.

Her blir det inga servering av gjæra tysk tradisjonsøl og gluhwein frå salsbuer plasserte meir eller mindre kvar du måtte gå.

Det blir ingen fest, musikk og dans i parkane rundt omkring slik det var då Oberstdorf arrangerte ski-VM i 1987 og 2005.

Stengt

Hotella er stort sett stengde ned. Det same er restaurantar, pubar og matstader. Frå somme plassar kan du bestille mat og ta med deg om du vil. Du kan ikkje setje deg ned nokon stader.

Vanlege butikkar har heller ikkje lov til å ha ope. Omtrent det einaste som er tilgjengeleg er apotek og daglegvareforretningar.

Der Seefeld for to år sidan nærast var ei oppvisning i korleis ein meisterskap skal arrangerast, blir denne meisterskapen i Oberstdorf noko heilt anna.

Her finn du ikkje feststemte menn i lederhosen og ditto damer i dirndl.

Trondheim var blant dei som også søkte om å få arrangere ski-VM i 2021. Dei skal vere glade for at dei tapte den kampen og at dei tek seg av ski-VM i 2025 i staden.

