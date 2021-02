Friidrettsforbundet deler ikkje Warholms smittefrykt

sport

Onsdag offentleggjorde forbundet den norske troppen til meisterskapen i polske Torun frå 4. til 7. mars. Den inneheld profilerte namn som Hedda Hynne, Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen.

Sportssjef Erlend Slokvik er klar på at det er smittevernmessig forsvarleg å delta. I ei fråsegn viser han til at Norges Friidrettsforbund har fått fleire førespurnader relaterte til om det er trygt for norske utøvarar å delta i Torun i etterkant av at Karsten Warholm tysdag offentleggjorde at han droppar meisterskapen.

Friidrettsstjerna grunngav valet mellom anna med at han og apparatet rundt meiner «risikoen er større enn gevinsten».

– Med bakgrunn i den smittevernprotokollen arrangøren har presentert, og basert på erfaringar frå andre stemne i Europa denne vinteren, meiner vi i det sportslege apparatet og det medisinske støtteapparatet vårt at det er forsvarleg å sende norske utøvarar til Polen. I motsett fall ville vi naturlegvis ikkje gjort dette, seier Erlend Slokvik.

(©NPK)