Line Andersen saksøkjer NRK

Det melder Journalisten. Andersen leidde i fleire år sportssendingar i NRK, men har ikkje vore på skjermen sidan hausten 2019.

– Det er ikkje noko i heile verda eg skulle ønske meir enn at dette ikkje var nødvendig, men det har det vist seg å bli. Eg har heile tida snakka med nokre av dei flinkaste folka på området, og vi har prøvd å gjere alt vi kan for at dette ikkje skulle skje. Men til slutt fanst det ingen annan veg ut, seier Andersen til Journalisten.

Ho var mellom anna programleiar for NRK under fleire av Magnus Carlsens verdsmeisterskap i sjakk. Ho har òg vore utsendt friidrettsreporter.

I 2018 vart Andersen nominert til Gullrutens publikumspris og i klassen for kvinneleg programleiar året etter.

Andersen blir representert av advokat Tron Dalheim i tvisten med NRK.

– Saka gjeld avgjerder trefte av NRK. Dei har store konsekvensar for Line Andersens vidare karriere, seier Dalheim.

NRKs organisasjonsdirektør Olav Hypher skriv i ein e-post til Journalisten at mediehuset har prøvd å finne ei løysing med Andersen, men ønskjer ikkje å kommentere saka ytterlegare.

