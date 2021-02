Musiala vraka England og valde Tyskland

sport

Dermed vrakar han England, som han har spelt for på aldersbestemde landslag opp til U21-nivå. Han har òg vore innom Tysklands G16-landslag.

– Eg har hjarte for Tyskland og hjarte for England, og begge vil halde fram med å slå. Eg har tenkt mykje på det, men til slutt følgde eg magekjensla som sa meg at Tyskland er rett val, sa Musiala onsdag til The Athletic og ARD. Han trefte avgjerda to dagar før han fyller 18 år.

Spelarar står fritt til å byte landslag i aldersbestemte klassar, men straks ein har spelt turneringskamp for eit A-landslag er ein låst til den nasjonen.

Overtydd av Löw

Musiala vart fødd i Tyskland, men familien flytta til England då han var sju år. Han gjekk gradene i Chelseas ungdomsavdeling før Bayern München henta han i 2019. Tysdag vart han den yngste som har skåra for klubben i ein meisterligakamp.

Tysklands landslagssjef Joachim Löw ønskjer avgjerda velkommen. Han møtte Musiala førre månad i håp om å få han til å velje «Die Mannschaft».

– Eg hadde ein god og ærleg samtale med landslagssjefen. Han viste meg at det er ein klar veg for meg inn i landslaget, sa Musiala.

Debut i mars?

Löw stadfestar at han aktar å ta med ungguten i troppen til VM-kvalifiseringskampane i mars.

– Sjølvsagt kan vi ikkje gi han nokon garantiar akkurat no, men han får nok plass i troppen, som vil vere større enn vanleg fordi vi skal spele tre kampar. Han har stort potensial, og vi har følgt han ei stund allereie, seier Löw.

