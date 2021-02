Skarstein med beskjed til idrettstoppane: – Lurt å oppdatere seg om paraidretten

sport

Skarstein som er styremedlem i Stiftelsen VI, likte dårleg at Norges idrettsforbund ikkje prioriterte parautøvarar ved utdelinga av statlege ekstramiddel under koronapandemien.

– Eg trur ikkje idretten skeivfordelte middel av vond vilje, men det ser ut som det kan vere lurt med litt oppdatert kunnskap om paraidrettens natur og kva vilkår utøvarane presterer under. Kanskje kan vi bruke dette til å ta ein fot i bakken og stake ut ein endå betre kurs for framtida, seier Skarstein til NTB.

Stiftelsen VI valde å bryte med idrettsforbundet etter at parautøvarane ikkje fekk del av eit ekstra OL-tilskot frå styresmaktene som skulle brukast til førebuingar til dei utsette sommarleikane i Tokyo.

Viktig

I ei pressemelding frå NIF heitte det at 80 prosent av det statlege ekstratilskotet på 5,5 millionar kroner vart fordelt rett til særforbunda.

Vidare vart dei resterande midla retta mot den utøvargruppa Olympiatoppen vurderte hadde størst akutte likviditetsutfordringar knytt til satsingane fram mot OL og Paralympics. Det var likevel med grunnlag i at dei rekna stipendiet frå Stiftelsen VI som frie middel. Det var på dette punktet at VI følte seg gløymd og formålet med stipendiet som misforstått.

Skarstein meiner støtta paraidretten får frå Stiftelsen VI, er viktig både for breidd og topp.

– Eg kan til dømes ikkje berre setje meg på ein romaskin og ro, eg treng eit romaskinsete for å halde beina på plass og å kunne utnytte krafta i overkroppen. På same måte kan ikkje ein person som er lam, berre ta på seg eit par ski og gå ut i skogen, men treng ein skikjelke som gjer det mogleg å stake sjølv utan å bruke bein. Mange utøvarar har òg behov for assistanse i treningsarbeidet for å kunne utøve idretten sin, seier ho.

Det er denne typen utgifter stipendiet frå Stiftelsen VI blir brukt til.

Letta

NIF har beklaga at kriteria for tildelinga har vorte oppfatta som ei nedprioritering av paraidretten.

– I kraft av rolla vår som Noregs Paralympiske Komité skal vi sørgje for at utøvarar som er aktuelle for Paralympics i Tokyo får sin rettmessige økonomiske del, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Skarstein håpar striden løyser seg.

– Eg er stolt over å tilhøyre norsk idrett med gode verdiar som mangfald og fellesskap. Det er inga skam og snu, og eg er letta over at saka ser ut til å ende på ein god måte.

Til Dagbladet opplyser toppidrettssjef Øvrebø at Paralympics-utøvarane no får tilsvarande støtte som dei funksjonsfriske.

«Vi tildeler tilsvarende sum, NOK 100.000,- til aktuelle paralympicsdeltagere til Tokyo 2021, via deres særforbund, etter samme kriterier som aktuelle OL-deltagere allerede har mottatt. Tildelingene skjer denne uken», skriv Øvrebø til avisa.

