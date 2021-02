Tidlegare langrennsstjerne avbraut VM-reise etter nådelaust munnbindkrav

sport

Radarparet har i ei årrekkje vore på plass i dei store skimeisterskapane for å gi Radiosportens lyttarar best mogleg kommentering. Planen var at dei òg skulle til Oberstdorf, men slik blir det ikkje.

Årsaka er kravet frå den tyske arrangøren om å bruke munnbind til ei kvar tid i VM-området.

– Sjølv om vi sit inne i kommentatorbua, må vi ha på oss munnbind. I tillegg må ein kvar halvtime opne døra for å sleppe inn luft, sukker Malmqvist overfor Expressen.

– Det er vanskeleg å kommentere med munnbind. Ein får mindre luft, og det høyrest. Begge av oss bruker briller, og det doggar uansett kva ein gjer. Vi har prøvd fleire ulike munnbind, og vi ser ikkje kva vi gjer. Det går ikkje, legg Malmqvist til.

Han synest det er eit merkeleg påbod frå VM-arrangøren.

– Det var ikkje eit slikt krav under skiskyttar-VM.

Malmqvist og Mogren er ikkje ukjende med å kommentere langrenn heimanfrå. I vinter har dei berre vore på plass i verdscupen to gonger (Falun og Ulricehamn).

Mogren vann verdscupen i langrenn i 1987. Han tok VM-gull på femmila i både 1991 og 1993.

