Trygg på at utstyrsmissen ikkje øydelegg VM – større kontroll på Graneruds utstyr

Granerud vart nyleg diska frå den 12. verdscupsigeren sin for sesongen i Rasnov. Etter at han hadde feira triumfen ei kort stund, viste det seg at hoppdressen var for stor.

– Vi gjer som vanleg og går over og sjekkar. Vi passar på at dressen er slik han skal vere, seier Granerud til NTB.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen seier til NTB at han er trygg på at historia ikkje gjentek seg.

– Vi har òg eit mykje større støtteapparat her enn vi hadde i Rasnov. Vi har mange fleire som kan bidra, og vi føler oss ganske trygge på at «trackrecorden» vi har (rundt dressar) denne sesongen held fram.

Granerud er peikt ut som ein mogleg vinnar av begge dei individuelle renna i VM, men han føler ikkje at han har teke av etter storsuksessen denne vinteren.

– Eg håpar ikkje eg har endra meg som person, men som utøvar har eg vorte mykje tryggare på meg sjølv, sa Granerud.

Noreg vann normalbakke-VM både i 2013 og to år seinare. Det var Anders Bardal og Rune Velta som stoppa ei titteltørke som starta etter Oslo-VM i 1966. Der vann Bjørn Wirkola.

