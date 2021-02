Woods vaken etter lang operasjon

sport

– Han er akkurat no vaken og ligg på sjukehusrommet for å komme seg til hektene, heiter det i ei oppdatering på Twitter-kontoen hans.

I kunngjeringa heiter det at Woods har vorte operert i høgre beinet sitt og høgre ankel.

Woods hadde fleire opne brot, og under operasjonen vart ei stong plassert på skjenebeinet, medan skruar vart festa til ankelen, seier Anish Mahajan ved Harbor-UCLA Medical Center i meldinga.

– Traumatiske skadar i muskelen og det mjuke vevet i beinet kravde kirurgisk frigjering av musklane for å avlaste trykket ein hevelse har skapt, seier han.

Åleine

Woods vart sendt til sjukehus etter ei alvorleg ulykke utanfor Los Angeles tysdag morgon lokal tid.

Lós Angeles-politiet melde på Twitter at det 7.12 tysdag morgon lokal tid vart rykt ut til ein bil som hadde køyrt av vegen og velta mellom Rolling Hills Estates og Ranchos Palos Verdes sør i Los Angeles.

Woods var åleine i bilen og var bevist då dei første nødetatane kom til staden.

Det vart først meldt at han måtte skjerast laus frå vraket, men på ein pressekonferanse ved midnatt norsk tid vart det avkrefta. Han vart henta ut gjennom frontruta på køyretøyet mellom anna ved hjelp av ei øks.

Politiet stadfesta at Woods brukte bilbelte og at kollisjonsputene vart utløyste. Det vart opplyst at det ikkje er mistanke om at Woods var påverka då han krasja.

Problem

Woods var i Los Angeles i samband med golfturneringa i helga i Pacific Palisades, der han er turneringsvert. Han uttalte så seint som måndag at ryggplagene hans kan setje han ut av US Masters i april.

Woods vart operert rett før jul og er framleis ikkje tilbake i trening. Det var den femte ryggoperasjonen hans.

Det er ikkje første gong Woods er involvert i eit biluhell. I 2009 krasja han bilen sin utanfor heimen sin. Det viste seg seinare at bakgrunnen den gong var ein kraftig krangel med den dåverande kona hans, som hadde avdekt utruskapen hans. Det utvikla seg til ein skandale som nær hadde gjort slutt på karrieren hans.

I 2017 vart han arrestert av politiet som fann han sovande i bilen. Han vart sikta for køyring i påverka tilstand. Woods forklarte at han hadde teke smertestillande medikament utan å vere klar over kor sterke dei var. Det enda med straff på vilkår og samfunnsteneste.

Dominerte

Tiger Woods var i mange år den suverent beste golfspelaren i verda og dominerte fullstendig på PGA-touren og i dei aller største turneringane. Han har vunne 15 majorturneringar, men US Masters-sigeren i 2019 er den einaste sidan sexskandalen.

Woods vann fem turneringar i 2013, men deltok i berre 24 turneringar dei fire neste åra som følgje av kroniske ryggsmerter. Ein stor operasjon i 2017 hjelpte han veldig, og Masters-triumfen for to år sidan var den første majortittelen hans på 11 år.

Totalt har han 82 sigrar på PGA-touren (tangering av rekorden) og 41 på europatouren. Han vunne US Masters fem gonger, USAs PGA-meisterskap fire gonger, US Open og British Open tre gonger kvar.

(©NPK)