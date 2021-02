sport

Bak favoritten ordna Erik Valnes (sølv) og Håvard Solås Taugbøl (bronse) ein rein norsk sigerspall.

Valnes leidde inn på det lange oppløpet i Oberstdorf. Der var likevel Klæbo etter kvart raskast. Valnes heldt så vidt unna for Taugbøl.

Klæbo gjekk inn til det fjerde VM-gullet sitt i karrieren. Det er ni opp til Petter Northug som toppar den statistikken klart med 13.

– Eg har vore utruleg nervøs føre dette skirennet. Eg har både grudd meg og sove dårleg. Derfor har eg på ingen måte følt at dette gullet berre var å plukke, sa Klæbo i intervjusona.

– Eg var oppriktig og meinte at vi var to som skulle ta favorittstempelet. Det har vore eit krevjande år. Dette skirennet er kanskje det skirennet det har vore mest kjensler involvert i etter målgang nokon gong. Dette er ein lagsiger saman med dei som har stått meg nærast, sa han vidare.

Tøff sesong

Det vart favorittsiger til Klæbo i VMs første øving. Han låg i fleire veker på Skeikampen og lada opp saman med faren Håkon og i periodar morfar Kåre (78) før meisterskapen.

– Eg snakka med pappa rett etter at eg gjekk i mål. Vi konkluderte vel med at eg ikkje klarte å seie noko, og tårene trilla. Eg får ringje han etterpå, sa gullvinnaren.

Sistnemnde er ikkje med til Tyskland, men har ei sentral rolle som Klæbos personlege trenar og mentor.

– Det har vore tungt å sitje heime og sjå på Tour de Ski, men når eg får stå her saman med to gode lagkompiser på pallen, er det ekstrem morosamt, la han til.

Kopierte Northug

Klæbo er den første mannlege langrennsløparen på ti år som forsvarer eit individuelt VM-gull. Northug gjorde det to gonger i Oslo i 2011. To år tidlegare vann han tre- og femmila i Liberec.

24-åringen Klæbo vart torsdag òg den første blant gutane til å vinne VM-sprinten to gonger. Øvinga kom på programmet i 2001 då Tor-Arne Hetland vann.

Søndag står Klæbo med ei ny solid sigersmoglegheit i lagsprinten. Han er tittelforsvarar òg i den øvinga.

– Enormt

Klæbo var overlegen i prologen og vann 3,48 sekund for Valnes. Frå første heat i kvartfinalane hadde dei to ingen problem med å ta seg til semifinalen. Dei gjentok bedrifta i semifinalen, sjølv om Bolsjunov var ein trussel.

– Medalje, det er stort. Det er berre å høyre på dei orda: Medalje i VM, det er enormt. Eg har verkeleg hatt dette som eit stort mål, så blir det eit anna føre, men så taklar eg det bra, sa Valnes til NRK.

Også trenar Arild Monsen var i godt humør etter finalen.

– Det var fantastisk. Eg er så glad på gutane sine vegner. Alt er etter planen, frå første til siste stavtak, sa trenar Arild Monsen til NRK.

– Fantastiske ski

– Ikkje minst Håvard, som hadde meir enn kniven på strupen før VM-uttaket, sa han.

Taugbøl sjølv skrytte av skia. – Først og fremst har vi heilt fantastiske ski. Smørjarane min Frode jobbar dag og natt for å sikre gode ski. Han skal ha ein stor takk, sa Taugbøl, som har hatt nokre tyngre sesongar.

– Det kan sjå ut som eit ganske fint liv som toppidrettsutøvar, men eg har kjent på det dei siste åra, men eg har ein sambuar og familie som er med og støttar meg. Eg må sende ein stor takk til dei, sa han.

Iversen og Golberg ut

Emil Iversen vann kvartfinalen sin enkelt, men vart nummer fem i Klæbo og Valnes' semifinale.

Også Taugbøl var sterkast i kvartfinalen sin og vann semifinalen sin lett.

Etter 4. beste tid i prologen fekk derimot Pål Golberg ein tyngre semifinale, men han tok seg vidare på tid med sin 3.-plass. I semifinalen vart han nummer fire utan at tida kunne hjelpe han.

Det var tett opp mot 15 plussgrader under konkurransen i Oberstdorf.

Arrangøren valde å leggje starten tidlegare enn opphavleg planlagt for å skåne løypene for sola. I tillegg vart traseen salta slik at forholda ikkje skulle ende opp altfor kritikkverdige.

