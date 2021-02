Maren Lundby tok VM-sølv – den første pallplassen i sesongen

sport

Lundby var på fjerdeplass etter første omgang etter eit hopp på 102,5 meter. I finaleomgangen landa ho på 99,5 meter og tok ei overlegen leiing.

Sara Takanashi hoppa halvmeteren lenger, men enda to tidels poeng bak. Dermed kunne Lundby juble for VM-medalje.

Ema Klinec frå Slovenia slo henne med 3,1 poeng. Marita Kramer, som leidde etter første omgang, greidde derimot ikkje å innfri som siste utøvar. Ho enda på fjerdeplass, slik at Takanashi vann bronse.

Lundby kunne juble sjølv om ho ikkje vann. Hoppdronninga med gull i førre VM og OL, og med heile 30 verdscupsigrar på merittlista, har ikkje vore på pallen i verdscupen denne sesongen. Torsdag viste ho endå ein gong at ho er best når det gjeld.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var etter første omgang svært kritisk til stildømminga. Han meinte at Lundby og Thea Minyan Bjørseth fekk for dårleg betalt for dei gode nedslaga sine, medan Kramer og Takanashi vart trekt for lite.

