Semenya vil prøve saka si i Menneskerettsdomstolen

No har den sørafrikanske 800-meterløparen vendt blikket mot Den europeiske menneskerettsdomstolen (ECHR) i Strasbourg, melder sørafrikanske The Times.

Avisa får stadfesta frå Semenyas advokatar at dei formelt har sendt saka inn for ECHR. Den regjerande OL-meisteren på 800 meter har tidlegare tapt i både Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) og sveitsisk høgsterett.

Dermed er ho nekta å delta på alle distansar mellom 400 meter og ei engelsk mil utan å ta medisinar eller la seg operere for å senke sitt naturlege testosteronnivå.

Per no kan ho altså ikkje springe favorittdistansen sin i OL i Tokyo til sommaren.

– Eg håpar at Den europeiske menneskerettsdomstolen vil stanse desse langvarige menneskerettsbrota frå Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) mot kvinnelege utøvar. Alt vi ber om er å få lov til å konkurrere fritt, éin gong for alle, som dei sterke og fryktlause kvinnene vi er og alltid har vore, seier ho i ei fråsegn.

