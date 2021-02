sport

Underslaget på 400.000 kroner skjedde då mannen i 50-åra jobba i eit idrettslag.

Mannen la alle korta på bordet, og han har allereie betalt tilbake beløpet. Han jobbar ikkje lenger i idrettslaget.

Mannen ønskte å bli dømt til samfunnsstraff, men Follo tingrett konkluderte med 90 dagars fengsel.

Retten meinte at straffa i utgangspunktet burde vere fengsel i fem månader, men gav 20 prosent straffefrådrag for tilståinga og ytterlegare 20 prosent for liggjetid.

