Tromsø oppmodar NFF til boikott av VM i Qatar

– Vi meiner at om Noreg kvalifiserer seg gjennom den kommande kvalifiseringa, bør vi takke nei til å reise til Qatar, skriv klubben i ei fråsegn på nettstaden sin.

Stabæks supporterar har frå før bede klubben sin om å oppmode til eller støtte ein Qatar-boikott, og sentrale medlemmer i Rosenborg har gjort det same. Tromsø er likevel den første klubben som offisielt oppmodar til dette.

– Det heile starta med ei tildeling av meisterskapen som frå fleire hald vart kalla korrupt, følgd av rapportar om uverdige arbeidsforhold for tilreisande arbeidarar knytt til bygginga av fasilitetane til VM, skriv TIL i fråsegna.

Over 6.500 gjestearbeidarar har mista livet i Qatar sidan landet for ti år sidan vart tildelt neste års fotball-VM, ifølgje ein analyse utarbeidd av The Guardian. Qatars regjering har ikkje nekta for The Guardians tal, men hevdar at talet er som forventa med tanke på kor mange gjestearbeidarar som er i landet.

