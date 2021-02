Vilde Bøe Rise United-aktuell

sport

Bergensavisen omtalte saka først og erfarer at Risa innan kort tid skriv under for United. Også TV 2 erfarer at ho skriv under for klubben dersom alle detaljar går i boks.

Risa var ein av nøkkelspelarane då Göteborg vann Damallsvenskan i fjor. Klubben har sidan vorte oppløyst og innlemma i Häcken. Risa har vore klubblaus sidan desember.

Korkje spelaren sjølv eller rådgivaren hennar Stig Lillejord ønskjer å kommentere saka.

Manchester United har Risas landslagskollega Maria Thorisdottir i stallen og satsar tungt også på kvinnesida. Klubben er på tredjeplass i superligaen.

