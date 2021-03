EM-kvalifiseringa til handballherrane mot Latvia flytta

sport

Det norske rekruttlandslaget var kalla inn til å spele kampen på Bekkestua 10. mars, sidan det same veke skal spelast OL-kvalifisering i Montenegro 12.–14. mars.

Smittevernomsyna gjer likevel at kampen blir flytta til 29. april, dagen etter bortekampen i Latvia.

Noreg har spelt tre kampar i kvalifiseringa til EM i Ungarn og Slovakia neste år. Med siger over Italia og innbyrdes siger over Kviterussland etter to kampar i januar, leier Noreg kvalifiseringsgruppa før kampane mot Latvia.

Dei tre siste kampane i kvalifiseringa blir spelte slik:

Bortekamp mot Latvia 28. april, og dagen etter mot Latvia heime i Noreg, og til slutt heimekamp mot Italia 2. mai.

(©NPK)