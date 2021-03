Hovland delte 2.-plassen i storturnering – innkasserer nesten sju millionar

sport

For innsatsen får den norske golfsensasjonen med seg ein solid premiesjekk. Han delte 2.-plassen med Billy Horschel og Brooks Koepka, og dermed sikrar dei seg 783.333 dollar kvar.

Det svarer til 6,78 millionar kroner etter dagens kurs.

World Golf Championship ligg hakket under majorturneringane på PGA-touren, og ein siger der vil vore Hovlands desidert største triumf i karrieren.

Han låg godt svært godt an etter 13 hol søndag, men sleit mot slutten og måtte gi slepp på turneringsleiaren Collin Morikawa, som til slutt vann turneringa med 18 slag under par.

Hovland enda runden på -5 og dermed 15 slag under par totalt. Det er imponerande etter at han rota det til med ein firedobbel bogey på sitt siste hol på runden på fredag.

Storspelte

Han låg på delt 7.-plass før den fjerde og siste runden, men starta søndagen svært sterkt. Birdiar på dei to første hola sende han nær teten og gjorde at mange sperra opp auga for spelet til nordmannen.

Hovland måtte tole ein lei bogey etter å ha treft bunkeren med utslaget på hol seks. Men så henta han fram storspelet igjen.

Både på hol sju, åtte og ni vart det birdiar for 23-åringen frå Oslo, og dermed var han fire slag under par halvvegs på runden. På det tidspunktet var han òg berre eitt slag bak leiande Collin Morikawa.

Hovland såg ut til å kose seg stort på The Concession-banen i Florida. Han bomma så vidt med putteren for ein birdie på hol ti, men klarte å komme seg ein under par på det 12. holet.

Eit utruleg innspel til greenen på hol 13 fekk Hovland til å setje opp sitt breiaste glis. Han kunne enkelt setje ein birdie òg der, og dermed var han seks slag under par og berre eitt slag bak Morikawa.

Dobbeltsmell

Hol 14 skulle likevel øydeleggje ein del for Hovland. Nordmannen trefte greenen med utslaget, men vart overivrig med putteren og slo for langt. Han bomma òg på neste forsøk og måtte bruke fire slag på par 3-holet. Samtidig senka Morikawa ein birdie på hol 12 og var dermed tre slag føre.

Hovland måtte nøye seg med par på 15. hol, og på hol 16 venta meir trøbbel. For andre gong på tre hol måtte han bruke putteren tre gonger, og det vart ein ny bogey på nordmannen. Dermed var det heilt tydeleg at han måtte vinke farvel til turneringssigeren.

På neste hol var nordmannen likevel nær ved å gjere det sensasjonelle. Han var eit par centimeter unna ein eagle med eit slag frå snautt 25 meter. I staden enda det med ein putt til birdie som tok han opp til delt 2.-plass igjen.

Hovland avslutta turneringa med par på hol 18 og måtte dele 2.-plassen med Horschel og Koepka. Eit strålande resultat i ei turnering der 47 av dei 50 best rangerte i verda deltok.

(©NPK)