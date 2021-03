Mørk kan bli heime frå OL-kvalifiseringskampane

sport

Vipers-spelaren pådrog seg for ikkje lenge sidan ein kneskade i ein Champions League-kamp. Klubb- og landslagsleiinga skal snart ta ei vurdering om Mørk.

Noreg møter Montenegro, Romania og Kasakhstan i den rekkjefølgja fredag, laurdag og søndag 19.–21. mars.

Dei to beste laga får OL-plass i Tokyo-leikane til sommaren. Det same ligg i potten i dei to andre kval-turneringane. Desse blir spelte i Spania og Ungarn.

Noregs handballjenter vann OL-gull både i 2008 og 2012. Det vart bronse i 2016.

(©NPK)