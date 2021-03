Sheffield United-sjefen innser at det blir tungt å halde plassen

sport

I fjor løfta Wilder laget til ein svært imponerande 9.-plass i opprykkssesongen i Premier League. Sesong to har vore ei heilt anna historie. Søndag kveld tapte Wilders menn 0–2 mot Liverpool, det 21. nederlaget denne sesongen.

– Eg ser på ansikta deira i garderoben. Dei gir alt dei har, og dette er skikkeleg tøft for dei, seier Wilder om spelarane.

Med tolv kampar igjen i ligaen er det så vidt lyset flimrar i enden av tunnelen. Sheffield United har heile 16 poeng opp til trygg grunn.

– Eg er sikker på at ingen vil kritisere meg for å seie at dette er ein utruleg tøff situasjon å vere i, og ein det ser ut til at vi ikkje kjem oss ut frå, erkjenner Wilder.

– Vi må ta eit skritt tilbake og sjå kvar vi vil vere. Deretter må vi halde saman og jobbe hardt. Eg kan ikkje sminke det som noko anna enn det er, med poenga, kampane vi har igjen og forma vi er i, seier han.

